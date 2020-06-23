Жених, невеста и родители: министр Степанов рассказал о карантинном формате свадьбы, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n140136-jenih-nevesta-i-roditeli-ministr-stepanov-rasskazal-o-karantinnom-formate-svadby.html

Ракурс

Проведение свадьбы в условиях карантина предусматривает присутствие ограниченного круга людей. Действующие сегодня нормативные акты допускают присутствие во время празднования свадьбы не более 10 человек.

Об этом сегодня на брифинге в Минздраве заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти мероприятия возможны только для 10 человек, — сообщил министр.

Напомним, что уже две недели число новых больных COVID-19 ежедневно составляет более 600−700 человек. По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 тыс. случаев инфицирования. Адаптивный карантин в стране продлили до 31 июля.

Ранее «Ракурс» сообщал, что многолюдные мероприятия часто становились причиной вспышек коронавируса в различных регионах Украины. 10 июня в Закарпатской области из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин село Стройное, в котором гуляли свадьбу.

В нескольких селах на Тернопольщине 11 июня подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом после того, как местный предприниматель устроил вечеринку в день своего рождения.