Празднование юбилея спровоцировало вспышку коронавируса на Тернопольщине. Фото: Relax.ua

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Ракурс

В Тернопольской области зафиксирована вспышка коронавируса. В селах Заставье, Баворов, Прошова и Дичков на территории Великогаевской объединенной территориальной громады подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом.

В областном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 предполагают, что причиной вспышки стало массовое застолье, которое устроил местный предприниматель в честь своего 60-летия. Штаб уже передал материалы по данному инциденту правоохранителям, сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

По данным полиции, 22 мая в селе Баворов местный предприниматель с размахом решил отпраздновать свой юбилей. Для застолья было арендовано помещение столовой. Поздравить юбиляра пришли 60 гостей.

В полиции заявляют, что согласно карантинным нормам, проводить подобные мероприятия запрещается. Правоохранители устанавливают, была ли связана вспышка коронавируса с празднованием юбилея.

Как ранее писал «Ракурс», на Закарпатье в селе Стройное Свалявского района после свадьбы произошла вспышка коронавируса. Село закрыли на карантин.