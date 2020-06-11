Святкування ювілею спровокувало спалах коронавірусу на Тернопільщині. Фото: Relax.ua

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Ракурс

У Тернопільській області зафіксовано спалах коронавірусу. У селах Застав'є, Баворів, Прошова і Дичків на території Великогаївської об'єднаної територіальної громади підтверджено 28 випадків зараження коронавірусом.

В обласному оперативному штабі з боротьби з COVID-19 припускають, що причиною спалаху стало масове гуляння, яке влаштував місцевий підприємець на честь свого 60-річчя. Штаб вже передав матеріали щодо цього інциденту правоохоронцям, повідомляє прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.

За даними поліції, 22 травня у селі Баворів місцевий підприємець із розмахом вирішив відсвяткувати свій ювілей. Для застілля було орендовано приміщення їдальні. Привітати ювіляра прийшли 60 гостей.

У поліції заявляють, що згідно з карантинними нормами, проводити подібні заходи забороняється. Правоохоронці встановлюють, чи був пов’язаний спала коронавірусу зі святкуванням ювілею.

Як раніше писав «Ракурс», на Закарпатті у селі Стройне Свалявського району після весілля стався спалах коронавірусу. Село закрили на карантин.