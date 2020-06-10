Спалах коронавірусу в селі. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n139499-v-seli-na-zakarpatti-stavsya-spalah-covid-19-pislya-vesillya-naselenyy-punkt-zakryly-na-karantyn.html

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У Закарпатській області через спалах COVID-19 село закрили на карантин.

Коронавірус виявили у п’яти осіб в селі Стройне Свалявського району. Крім того, у цьому населеному пункті 12 осіб перебувають із підозрою на коронавірус. Про це 10 червня повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст із посиланням на сільського голову Івана Станковича пише, що днями у сільському ресторані «Імперія» провели весілля у закритому приміщенні попри діючу заборону. Зазначається, що гості свята були не місцевими, а приїхали із іншого населеного пункту.

За інформацією видання «Закарпаття онлайн», починаючи з 12.00 сьогоднішнього дня в селі запрацювали контрольно-санітарні пункти. Селянам заборонили виїжджати з населеного пункту без погодження у сімейного лікаря в таких випадках:

при підтвердженому випадку зараження COVID-19;

контактним з інфікованим та жителям, що приїхали з-за кордону і перебувають на самоізоляції;

у разі прояву симптомів коронавірусу.

Також здійснюватимуть санітарну обробку автомобілів при виїзді з села, проводитиметься вибірковий скринінг температури тіла. Маршрутки в селі не зупинятимуться. Вулиці та громадські місця дезінфікуватимуть.

Нагадаємо, наприкінці травня спалах коронавірусу стався у львівських «Карпатах». Тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу команди.