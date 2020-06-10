Вспышка коронавируса в селе. Фото: Ракурс

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В Закарпатской области из-за вспышки COVID-19 село закрыли на карантин.

Коронавирус обнаружили у пяти человек в селе Стройное Свалявского района. Кроме того, в этом населенном пункте 12 человек находятся с подозрением на коронавирус. Об этом 10 июня сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Журналист со ссылкой на сельского голову Ивана Станковича пишет, что на днях в сельском ресторане «Империя» провели свадьбу в закрытом помещении, несмотря на действующий запрет. Отмечается, что гости праздника были не местными, а приехали из другого населенного пункта.

По информации издания «Закарпатье онлайн», начиная с 12.00 сегодняшнего дня в селе заработали контрольно-санитарные пункты. Крестьянам запретили выезжать из населенного пункта без согласования в семейного врача в таких случаях:

при подтвержденном случае заражения COVID-19;

контактным с инфицированным и жителям, приехавшим из-за границы и находящимся на самоизоляции;

в случае проявления симптомов коронавируса.

Также будут осуществлять санитарную обработку автомобилей при выезде из села, будет проводиться выборочный скрининг температуры тела. Маршрутки в селе не будут останавливаться. Улицы и общественные места будут дезинфицировать.

Напомним, в конце мая вспышка коронавируса произошла во львовских «Карпатах». Тестирование на COVID-19 выявило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала команды.