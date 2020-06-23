Тільки наречені і батьки: Степанов розповів про карантинний формат весілля, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n140136-tilky-narecheni-i-batky-ministr-stepanov-rozpoviv-pro-karantynnyy-format-vesillya.html

Ракурс

Проведення весілля в умовах карантину передбачає присутність обмеженого кола людей. Чинні сьогодні нормативні акти допускають присутність під час святкування весілля не більше 10 осіб.

Про це сьогодні на брифінгу у МОЗ заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

На 50 осіб проводити весілля неможливо згідно зі встановленими на сьогодні правилами. Ці заходи можливі лише до 10 осіб, — повідомив міністр.

Нагадаємо, що вже два тижні поспіль кількість нових хворих на COVID-19 щодня становить понад 600−700 осіб. Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 тис. випадків інфікування. Адаптивний карантин в країні продовжили до 31 липня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що велелюдні заходи часто ставали причиною спалахів коронавірусу в різних регіонах України. 10 червня у Закарпатській області через спалах COVID-19 закрили на карантин село Стройне, у якому відбулося масове весілля.

У кількох селах на Тернопільщині 11 червня підтвердили 28 випадків зараження коронавірусом після того, як місцевий підприємець влаштував гуляння на честь свого 60-річчя.