ВНО 2020: участники пробного тестирования получили результаты

Коронавирус внес коррективы в прохождение ВНО в этом году, фото: Крижопольская РДА

https://racurs.ua/n140173-vno-2020-uchastniki-probnogo-testirovaniya-poluchili-rezultaty.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) предусматривает возможность прохождения пробного тестирования, на котором участники смогут оценить свои силы и ознакомиться с процедурой ВНО.

Эпидемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы — пробное ВНО происходило в онлайн-режиме. Его результаты уже известны. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Ознакомиться с результатами участники пробного тестирования смогут в своих личных кабинетах. Также соответствующие данные доступны с помощью сервиса «Определить результаты пробного ВНО» на сайте УЦОКО.

Результаты по шкале 1−12 и шкале 100−200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов, — отмечают в УЦОКО.

Всего участники пробного ВНО заполнили 215 тыс. 787 электронных бланков «А» и 95 тыс. 549 электронных бланков «Б».

Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога «сдал/не сдал» определила, что пороговый балл по пробного ВНО по шкале 100 — 200 баллов в этом году составил:

по украинскому языку и литературе — 19;

по истории Украины — 24;

по математике — 9;

по биологии — 20;

по географии — 22;

по физике — 10;

по химии — 13;

по иностранным языкам — 16.

С правильными ответами нынешнего пробного ВНО можно ознакомиться на сайте УЦОКО по ссылке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал закон, согласно которому выпускники школ освобождаются от обязательного ВНО.