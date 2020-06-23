ВНО 2020: участники пробного тестирования получили результаты

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Коронавирус внес коррективы в прохождение ВНО в этом году, фото: Крижопольская РДА
ВНО 2020: участники пробного тестирования получили результатыhttps://racurs.ua/n140173-vno-2020-uchastniki-probnogo-testirovaniya-poluchili-rezultaty.htmlРакурс
Внешнее независимое оценивание (ВНО) предусматривает возможность прохождения пробного тестирования, на котором участники смогут оценить свои силы и ознакомиться с процедурой ВНО.
Эпидемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы — пробное ВНО происходило в онлайн-режиме. Его результаты уже известны. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Ознакомиться с результатами участники пробного тестирования смогут в своих личных кабинетах. Также соответствующие данные доступны с помощью сервиса «Определить результаты пробного ВНО» на сайте УЦОКО.
Результаты по шкале 1−12 и шкале 100−200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов, — отмечают в УЦОКО.
Всего участники пробного ВНО заполнили 215 тыс. 787 электронных бланков «А» и 95 тыс. 549 электронных бланков «Б».
Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога «сдал/не сдал» определила, что пороговый балл по пробного ВНО по шкале 100 — 200 баллов в этом году составил:
- по украинскому языку и литературе — 19;
- по истории Украины — 24;
- по математике — 9;
- по биологии — 20;
- по географии — 22;
- по физике — 10;
- по химии — 13;
- по иностранным языкам — 16.
С правильными ответами нынешнего пробного ВНО можно ознакомиться на сайте УЦОКО по ссылке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал закон, согласно которому выпускники школ освобождаются от обязательного ВНО.