ЗНО 2020: учасники пробного тестування отримали результати

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Коронавірус вніс корективи у проходження цьогорічного ЗНО, фото: Крижопільська РДА
ЗНО 2020: учасники пробного тестування отримали результатиhttps://racurs.ua/ua/n140173-zno-2020-uchasnyky-probnogo-testuvannya-otrymaly-rezultaty.htmlРакурс
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) передбачає можливість проходження пробного тестування, на якому учасники зможуть оцінити свої сили та ознайомитися з процедурою ЗНО.
Епідемія коронавірусу цього року внесла свої корективи — пробне ЗНО відбувалося в онлайн-режимі. Його результати вже відомі. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Ознайомитися зі своїми результатами учасники пробного тестування зможуть у своїх особистих кабінетах. Також відповідні дані доступні за допомогою сервісу «Визначити результати пробного ЗНО» на сайті УЦОЯО.
Результати за шкалою 1−12 та шкалою 100−200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів, — зазначають в УЦОЯО.
Всього учасники пробного ЗНО заповнили 215 тис. 787 електронних бланків «А» та 95 тис. 549 електронних бланків «Б».
Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога «склав/не склав» визначила, що пороговий бал з пробного ЗНО за шкалою 100 — 200 балів у цьому році склав:
- з української мови та літератури — 19;
- з історії України — 24;
- з математики — 9;
- з біології — 20;
- з географії — 22;
- з фізики — 10;
- з хімії — 13;
- з іноземних мов — 16.
З правильними відповідями цьогорічного пробного ЗНО можна ознайомитися на сайті УЦОЯО за посиланням.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав закон, згідно з яким випускники шкіл звільняються від обов’язкового ЗНО.