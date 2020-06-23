ЗНО 2020: учасники пробного тестування отримали результати

Коронавірус вніс корективи у проходження цьогорічного ЗНО, фото: Крижопільська РДА

https://racurs.ua/ua/n140173-zno-2020-uchasnyky-probnogo-testuvannya-otrymaly-rezultaty.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) передбачає можливість проходження пробного тестування, на якому учасники зможуть оцінити свої сили та ознайомитися з процедурою ЗНО.

Епідемія коронавірусу цього року внесла свої корективи — пробне ЗНО відбувалося в онлайн-режимі. Його результати вже відомі. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Ознайомитися зі своїми результатами учасники пробного тестування зможуть у своїх особистих кабінетах. Також відповідні дані доступні за допомогою сервісу «Визначити результати пробного ЗНО» на сайті УЦОЯО.

Результати за шкалою 1−12 та шкалою 100−200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів, — зазначають в УЦОЯО.

Всього учасники пробного ЗНО заповнили 215 тис. 787 електронних бланків «А» та 95 тис. 549 електронних бланків «Б».

Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога «склав/не склав» визначила, що пороговий бал з пробного ЗНО за шкалою 100 — 200 балів у цьому році склав:

з української мови та літератури — 19;

з історії України — 24;

з математики — 9;

з біології — 20;

з географії — 22;

з фізики — 10;

з хімії — 13;

з іноземних мов — 16.

З правильними відповідями цьогорічного пробного ЗНО можна ознайомитися на сайті УЦОЯО за посиланням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав закон, згідно з яким випускники шкіл звільняються від обов’язкового ЗНО.