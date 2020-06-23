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Ракурс
Коронавірус вніс корективи у проходження цьогорічного ЗНО, фото: Крижопільська РДА

ЗНО 2020: учасники пробного тестування отримали результати

23 чер 2020, 17:52
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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) передбачає можливість проходження пробного тестування, на якому учасники зможуть оцінити свої сили та ознайомитися з процедурою ЗНО.

Епідемія коронавірусу цього року внесла свої корективи — пробне ЗНО відбувалося в онлайн-режимі. Його результати вже відомі. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Ознайомитися зі своїми результатами учасники пробного тестування зможуть у своїх особистих кабінетах. Також відповідні дані доступні за допомогою сервісу «Визначити результати пробного ЗНО» на сайті УЦОЯО.

Результати за шкалою 1−12 та шкалою 100−200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів, — зазначають в УЦОЯО.

Всього учасники пробного ЗНО заповнили 215 тис. 787 електронних бланків «А» та 95 тис. 549 електронних бланків «Б».

Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога «склав/не склав» визначила, що пороговий бал з пробного ЗНО за шкалою 100 — 200 балів у цьому році склав:



  • з української мови та літератури — 19;
  • з історії України — 24;
  • з математики — 9;
  • з біології — 20;
  • з географії — 22;
  • з фізики — 10;
  • з хімії — 13;
  • з іноземних мов — 16.

З правильними відповідями цьогорічного пробного ЗНО можна ознайомитися на сайті УЦОЯО за посиланням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав закон, згідно з яким випускники шкіл звільняються від обов’язкового ЗНО.

Джерело: Ракурс


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