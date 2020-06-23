Володимир Зеленський обізвав водіїв-далекобійників. Фото: Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n140172-vy-zasranci-zelenskyy-iz-samoizolyaciyi-vyyshov-u-chat-dalekobiynykiv-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав водіїв-далекобійників «засранцями».

Український лідер закликав водіїв фур не шукати шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами. Про це він сказав у відеозверненні в закритій групі для водіїв фур у Viber, відео вже поширили в YouTube.

За словами президента, влада впроваджує в життя проект «Велике будівництво» у ході якого будуються тисячі доріг. Один кілометр державної дороги наразі коштує 1 млн дол. Президент відзначив, що при цьому існує проблема, як зберегти дороги, оскільки українськими дорогами їздять різні перевантажені машини.

Глава держави зазначив, що проблему з перевантаженням на дорогах влада вирішить. Вже є певні домовленості з Державною автомобільною інспекцією, Національною поліцією та Службою безпеки України.

Зі слів Зеленського, українські далекобійники створили групу в Viber щодо обходу перевантаження. Ця група називається «ГВК Весовой контроль» і її учасниками є 17 тис. 864 осіб. У цій групі водії радяться, де краще їхати, щоб оминути пункти зважування та поліцейські пости.

Президент додав, що його дуже розвеселили повідомлення у цій групі. Глава держави попросив водіїв не заважати владі робити свою роботу, адже все одно їх знайдуть.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у спекотні дні прийняв розпорядження на обмеження великовагового транспорту в денний час доби на українських дорогах.