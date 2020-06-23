Кремль. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n140171-kreml-pererahuvav-na-palcyah-zarubijnyh-gostey-paradu-peremogy.html

Ракурс

Парад Перемоги в Москві не проводився 9 травня через коронавірус і його вирішено було перенести на 24 червня. У Кремлі розраховували, що до цього часу епідемія коронавірусу піде на спад і до Москви приїдуть іноземні гості. Однак цей розрахунок виявився помилковим і лідери більшості країн проігнорували захід, можливо, не тільки через коронавірус.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав країни, лідери яких будуть присутні на параді Перемоги в Москві 24 червня, пише «РІА Новости».

На запрошення кремля відгукнулися Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Абхазія та Північна Осетія. Як відомо, всі ці країни раніше входили до складу СРСР.

Крім того, до Москви приїдуть лідери Боснії і Герцеговини, а також Сербії. Це єдині країни з Європи, які прийняли запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Пєсков додав, що крім іноземних гостей, також планується запросити на парад ветеранів, членів уряду, лікарів та волонтерів.

Як раніше писав «Ракурс», президент Хорватії Зоран Міланович не захотів їхати до Москви на парад, аргументуючи свою відмову зламаним президентським літаком.