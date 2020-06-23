Наслідки ДТП, фото: ЦОДД

https://racurs.ua/ua/n140170-pojeja-pid-zemleu-palauchyy-avtomobil-zablokuvav-ruh-u-tuneli-v-moskvi-foto-video.html

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У Москві рух в одному з найдовших тунелів міста — Північно-Західному, був зупинений через займання автомобіля.

Автомобіль «Ніссан», який загорівся в тунелі, перебував на смузі руху в напрямку центру міста. Про це у своєму Твіттері повідомляє прес-служба Державтоінспекції Москви.

У соцмережах зазначають, що пожежа призвела до виникнення автомобільного затору, в результаті якого водії не могли залишити небезпечну зону. Поліцейські, зокрема, закликали їх залишити свої автомобілі та вийти з тунелю.

В результаті рух тунелем було зупинено на кілька годин. Пожежу загасили, наразі рух відновлено.

Інцидент стався близько 14.00 за місцевим часом. В автомобіля загорівся салон та моторний відсік, повідомляє агентство «РБК» з посиланням на прес-службу МНС РФ.

Інформації про жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на початку червня у моторошній ДТП в Києві заживо згорів водій легкового автомобіля, який на Житомирській трасі зіткнувся з вантажівкою. Пожежа після зіткнення спалахнула миттєво.