Последствия ДТП, фото: ЦОДД

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В Москве движение в одном из самых длинных подземных тоннелей города — Северо-Западном, был остановлен из-за возгорания автомобиля.

Автомобиль «Ниссан», который загорелся в тоннеле, находился на полосе движения в направлении центра города. Об этом в своем Твиттере сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В соцсетях отмечают, что пожар привел к возникновению автомобильного затора, в результате которого водители не могли покинуть опасную зону. Полицейские, в частности, призвали их оставить свои автомобили и выйти из тоннеля.

В результате движение по тоннелю было остановлено на несколько часов. Пожар потушили, в настоящее время движение восстановлено.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени. У автомобиля загорелся салон и моторный отсек, сообщает агентство «РБК» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, в начале июня в жуткой ДТП в Киеве заживо сгорел водитель легкового автомобиля, который на Житомирской трассе столкнулся с грузовиком. Пожар после столкновения начался мгновенно.