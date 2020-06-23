Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП, фото: ЦОДД

Пожар под землей: горящий автомобиль заблокировал движение в тоннеле в Москве (ВИДЕО)

23 июн 2020, 17:20
999

В Москве движение в одном из самых длинных подземных тоннелей города — Северо-Западном, был остановлен из-за возгорания автомобиля.

Автомобиль «Ниссан», который загорелся в тоннеле, находился на полосе движения в направлении центра города. Об этом в своем Твиттере сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В соцсетях отмечают, что пожар привел к возникновению автомобильного затора, в результате которого водители не могли покинуть опасную зону. Полицейские, в частности, призвали их оставить свои автомобили и выйти из тоннеля.

В результате движение по тоннелю было остановлено на несколько часов. Пожар потушили, в настоящее время движение восстановлено.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени. У автомобиля загорелся салон и моторный отсек, сообщает агентство «РБК» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Информации о жертвах и пострадавших нет.



Напомним, в начале июня в жуткой ДТП в Киеве заживо сгорел водитель легкового автомобиля, который на Житомирской трассе столкнулся с грузовиком. Пожар после столкновения начался мгновенно.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров