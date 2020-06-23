300 соглашений с Россией пересмотрят в Киеве, но визы с РФ вводить не будут, фото — Сегодня

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Украина проведет ревизию примерно 300 действующих соглашений с Россией и готова разорвать те документы, которые не имеют существенного значения для гуманитарной сферы. Пока Киев не намерен вводить визовый режим с агрессивным северным соседом, поскольку при пересечении границы у россиян уже собирают биометрические данные.

Во время военного конфликта на Донбассе Украина приостановила или разорвала целый ряд договоров с Россией. Из 453 двусторонних соглашений остаются в силе примерно 300 документов, сообщил в интервью «Укринформу» заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Дипломат пояснил, что Киев не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить гражданам.

Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, без механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ, — рассказал Боднар и привел пример Грузии, которая после войны с РФ искала посредников, когда речь шла о защите интересов граждан в России.

Сейчас действующими являются функциональные договора с РФ, но Боднар пообещал постепенно пересматривать их, чтобы «оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины».

Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Заместитель министра считает, что россияне должны платить Киеву за базирование ЧФ примерно 100 млн долл. в год.

Вопрос введения визового режима с РФ пока не рассматривается в повестке дня отношений с Москвой. Но к визовому режиму Киев обещает перейти, если РФ признают источником снабжения нелегальных мигрантов.

Чтобы не заставлять тысячи украинцев стоять в очередях за визами в российское консульство, такой строгий режим пересечения украинской границы для россиян пока вводить не будут.

Поскольку существуют родственные контакты, есть семьи, разделенные между двумя странами, то гуманитарный аспект является определяющим, — заявил Боднар и добавил, что при пересечении границы Украины у граждан РФ уже собирают биометрические данные.

«Ракурс» сообщал, что Государственная пограничная служба Украины предлагает Кабмину выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта «Стена» на границе с Россией.