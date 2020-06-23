В Барселоне оперный театр выступил перед комнатными растениями. Фото: REUTERS/Nacho Doce

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В Барселоне (Италия) состоялся необычный концерт. Оперный театр «Лисео» дал свой первый после трех месяцев карантина концерт, но вместо привычных зрителей музыканты играли для комнатных растений.

Струнный квартет «Лисео» сыграл миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини для 2 тыс. 292 растений. Горшки разместили по всему залу на сиденьях для зрителей. Об этом пишет Reuters.

Люди по всему миру наблюдали за происходящим онлайн. Растения после концерта подарили медикам городской больницы Барселоны.

Автором идеи стал художник-концептуалист Эуxенио Ампудиа. С помощью такого концерта он хотел показать равенство живых существ.

Музыканты играли для различных цветов, пальм и фикусов. Также в театре отметили, что это шоу должно было подтвердить ценность искусства, музыки и природы.

Напомним, ранее группа Queen на своем YouTube-канале запустила трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри. Специальный показ концерта состоялся в поддержку «Фонда солидарного реагирования на COVID-19» для Всемирной организации здравоохранения. Таким образом музыканты хотели собрать деньги на борьбу с коронавирусом.