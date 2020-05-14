Queen покажет концерт памяти Фредди Меркьюри. Фото: bbf.ru

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Британская группа Queen на своем YouTube-канале запустит трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри.

Зрители смогут посмотреть концерт памяти, который в 1992 году состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». Специальный показ концерта состоится в поддержку «Фонда солидарного реагирования на COVID-19» для Всемирной организации здравоохранения. Таким образом музыканты хотят собрать деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на странице Queen в Facebook.

Как известно, концерт памяти Фредди Меркьюри состоялся 20 апреля 1992 года, через несколько месяцев после смерти музыканта от СПИДа. В шоу принимали участие члены группы Queen, Дэвид Боуи, Роберт Плант, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N 'Roses, Spinal Tap, Джордж Майкл, Элтон Джон, Лайза Миннелли и многие другие. Тогда удалось собрать почти 20 млн долл., которые пошли на борьбу с болезнью.

Концерт будут транслировать в прямом эфире на YouTube 15 мая в 21.00 по киевскому времени. Запись будет 48 часов храниться для просмотров.

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