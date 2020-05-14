Queen покаже концерт пам’яті Фредді Мерк'юрі. Фото: bbf.ru

https://racurs.ua/ua/n138170-queen-pokaje-koncert-pam-yati-freddi-merk-uri-muzykanty-zbyraut-groshi-na-borotbu-z-covid-19.html

Ракурс

Британський гурт Queen на своєму YouTube-каналі запустить трансляцію концерту пам’яті Фредді Мерк’юрі.

Глядачі зможуть подивитись концерт пам’яті, який у 1992 році відбувся на лондонському стадіоні «Уемблі». Спеціальний показ концерту відбудеться на підтримку «Фонду солідарного реагування на COVID-19» для Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином музиканти хочуть зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляється на сторінці Queen у Facebook.

Як відомо, концерт пам’яті Фредді Мерк’юрі відбувся 20 квітня 1992 року, через кілька місяців після смерті музиканта від СНІДу. У шоу брали участь члени групи Queen, Девід Боуї, Роберт Плант, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N 'Roses, Spinal Tap, Джордж Майкл, Елтон Джон, Лайза Міннеллі і багато інших. Тоді вдалося зібрати майже 20 млн дол., які пішли на боротьбу з хворобою.

Концерт транслюватимуть у прямому ефірі на YouTube 15 травня о 21.00 за київським часом. Запис буде 48 годин зберігатися для переглядів.

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