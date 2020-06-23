Непогода в Украине. Фото: Нацполиция

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Паводок в Ивано-Франковской области продолжает разрушать инфраструктуру.

Из-за непогоды дорога государственного значения Н-09 стала непроездной — вблизи села Криворивня, Верховинского района вышла из берегов река Черный Черемош. Здесь могут проехать только легковые авто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Заблокировано движение по этой дороге и возле сел Татаров и Микуличин: между Яремче и Микуличином произошел сдвиг почвы, а в Татарове река подмыла дорогу. В самом Микуличине тоже разлился ручей. Кроме того, паводок подмыл мост в селе Подгайчики, Коломыйского района. Также в результате непогоды разрушена и заблокирована дорога на Буковель.

Кроме того, 23 июня были подтоплены 73 населенных пункта, а в 11 районах затоплены 450 домохозяйств, а также разрушены шесть деревянных мостов и частично размыты дороги.

По информации полиции, пострадал ряд районов: Верховинский, Коломыйский, Кольский, Тисменицкий, Долинский, Рожнятовский, Косовский, Богородчанский, Тлумачский, Снятинский, Надворнянский, Городенковский район и Яремчанский городской совет.

Синоптики отмечают, что пик непогоды ожидается на 24 июня. В течение ближайших трех дней прогнозируется формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Напомним, власти Буковины заявила, что из-за ливней уровень воды в реке Прут в районе города Черновцы может вырасти на 6 м. Это чревато подтоплениями.