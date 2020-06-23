Ликер и кофе: 3 вкусных рецепта от ALCOMAG

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Ракурс

Мы любим кофе и любим ликеры, а вместе эти напитки способны подарить в два раза больше удовольствия. Сегодня хотим поделиться с вами несколькими универсальными рецептами.

Классический вариант

В целом, с кофе сочетаются практически все сливочные ликеры. Для создания классической комбинации возьмите 30 мл Baileys, Sheridan’s, также отличным вариантом станет ликер Тирамису из коллекции Канари. Засыпьте в турку около 10 г молотого кофе, залейте стаканом воды и нагрейте до образования пены. Подождите, пока пена осядет, и еще раз вскипятите кофе. Затем дайте горячему напитку настояться, перелейте в бокал, добавьте ликер и, по желанию, ложечку сахара. После перемешивания ингредиентов напиток также можно украсить взбитыми сливками.

Кофе с Амаретто

Итальянский ликер Амаретто идеально сочетается с кофейными напитками, делает их вкус более эффектными и необычным. Чтобы приготовить вкусный коктейль, вам понадобится 50 мл Амаретто, 30 г кофейных зерен и 15 г миндаля. Миндаль и кофе необходимо измельчить и засыпать в турку. Залейте смесь стаканом воды и варите по классическому кофейному рецепту. Миндальный кофе переливайте в бокал и смешивайте с ликером. По вашему вкусу также можно добавить сахар. В качестве украшения также используются взбитые сливки, можно добавить тертый миндаль.

Латте с Бейлисом

Превосходный вариант для тех, кто любит кофе с молоком. Первым делом подогрейте молоко (около 150 мл). Взбейте его миксером, пока не остыло. Параллельно начинайте готовить эспрессо (40 мл). Свежезаваренный кофе заливают в высокий бокал, сверху добавляют взбитое молоко и 30 мл ликера. Пышную белую пену можно украсить тертым шоколадом или корицей.

Не стоит строго ограничивать себя в выборе ликеров. В каждом из этих рецептов можно использовать альтернативный сливочный вариант. На сайте https://alcomag.ua/ вы сможете подобрать интересный напиток для своих экспериментов.