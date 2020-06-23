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Новости Харькова. Фото: Pexels

От больного коронавирусом в Харькове сбежали все врачи, в реанимации диспансера осталась только медсестра

23 июн 2020, 16:35
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В Харькове события, которые разворачиваются вокруг Харьковского областного диспансера радиационной защиты, на слуху уже несколько дней. Накануне туда перевели больного коронавирусом мужчину — после этого врачи начали массово увольняться.

Больной — 73-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Тем временем в реанимации диспансера, куда поместили инфицированного, не осталось врачей. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».

В реанимации не осталось даже штатного анестезиолога — именно этот врач нужен для инфузионной терапии, которую назначают больным коронавирусом. В реанимации диспансера сейчас дежурит анестезиолог из другой больнице. По ее словам, в реанимации диспансера «никого не осталось, все разбежались». Врач добавила, что будет дежурить до тех пор, пока не найдут доктора в штат.



Также в реанимации осталась старшая медсестра, у которой даже нет сменщицы. Она отметила, что не знает, что будет делать, если вторую медсестру так и не найдут.

Напомним, ранее сообщалось, что лечить зараженных COVID-19 пациентов согласились 16 медработников диспансера. Весь остальной коллектив уволился. Сейчас в заведении не хватает квалифицированных работников — нужны как минимум пять анестезиологов, пять терапевтов, 20−25 человек среднего и младшего персонала.


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