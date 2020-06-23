Новости Харькова. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140166-v-harkove-ot-bolnogo-koronavirusom-sbejali-vse-vrachi-v-reanimacii-dispansera-ostalas-tolko.html

Ракурс

В Харькове события, которые разворачиваются вокруг Харьковского областного диспансера радиационной защиты, на слуху уже несколько дней. Накануне туда перевели больного коронавирусом мужчину — после этого врачи начали массово увольняться.

Больной — 73-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Тем временем в реанимации диспансера, куда поместили инфицированного, не осталось врачей. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».

В реанимации не осталось даже штатного анестезиолога — именно этот врач нужен для инфузионной терапии, которую назначают больным коронавирусом. В реанимации диспансера сейчас дежурит анестезиолог из другой больнице. По ее словам, в реанимации диспансера «никого не осталось, все разбежались». Врач добавила, что будет дежурить до тех пор, пока не найдут доктора в штат.

Также в реанимации осталась старшая медсестра, у которой даже нет сменщицы. Она отметила, что не знает, что будет делать, если вторую медсестру так и не найдут.

Напомним, ранее сообщалось, что лечить зараженных COVID-19 пациентов согласились 16 медработников диспансера. Весь остальной коллектив уволился. Сейчас в заведении не хватает квалифицированных работников — нужны как минимум пять анестезиологов, пять терапевтов, 20−25 человек среднего и младшего персонала.