Промышленный, продовольственный и авиационный безвиз предложит Киев Евросоюзу — вице-премьер, фото — ЕП

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Евроинтеграция Украины продолжается. Промышленный, продовольственный и авиационный безвизы с Евросоюзом будут в центре внимания саммита «Восточного партнерства», к которому готовится официальный Киев.

Рассмотреть эти вопросы на саммите, который состоится в октябре, требует вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Промышленный безвиз» должен обеспечить свободное движение украинской продукции на рынок ЕС, «продовольственный безвиз» означает адаптацию законодательства Украины относительно качества и безопасности продукции, «авиационный безвиз» позволит украинским авиакомпаниям зайти на внутренние рейсы в Европе, а компаниям из ЕС — на внутренние рейсы в Украине.

Мы считаем, что этот процесс пока идет медленно, мы хотим на саммите закрепить политически, что стороны должны принимать решение об открытии рынков для отдельной продовольственной продукции быстро, — прокомментировала Стефанишина подготовку к так называемому продовольственному безвизу в интервью ТСН.

Она намерена разблокировать до саммита и вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Оно создает возможность для интеграции украинских небольших и больших авиакомпаний на рынок внутренних авиаперевозок внутри ЕС. Европейские компании смогут разворачивать свои мощности на внутренние авиаперевозки в Украине. Это означает повышение конкурентности, прозрачности рынка, уменьшение цены перелетов.

Отдельно вице-премьер будет готовить диалог с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности. Она считает, что «Украина очень много делает в направлении борьбы с кибербезопасностью, борьбе с пропагандой, информационными атаками».

Стефанишина настаивает на том, чтобы саммит «Восточного партнерства» прошел не в видеоформате, хотя вторая волна коронавируса может помешать этому. При повторной вспышке Киев будет договариваться о переносе встречи.

В декабре 2019 года Рада приняла закон о реформе рыночного надзора, который приближает «промышленный безвиз».