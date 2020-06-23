Промисловий, продовольчий та авіаційний безвіз запропонує Київ Євросоюзу — віце-прем’єр, фото — ЄП

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Євроінтеграція України триває. Промисловий, продовольчий та авіаційний безвізи з Євросоюзом будуть в центрі увагу саміту «Східного партнерства», до якого готується офіційний Київ.

Винесення цих питань на розгляд саміту, який відбудеться у жовтні, вимагатиме віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина.

«Промисловий безвіз» має забезпечити вільний рух української продукції до ринку ЄС, «продовольчий безвіз» означає адаптування законодавства України щодо якості та безпечності продукції, «авіаційний безвіз» дозволить українським авіакомпаніям зайти на внутрішні рейси в Європі, а компаніям з ЄС — на внутрішні рейси в Украні.

Ми вважаємо, що цей процес трошки повільний, ми хочемо на саміті закріпити політично, що сторони мають ухвалювати рішення про відкриття ринків для окремої продовольчої продукції швидко, прокоментувала Стефанішина підготовку до так званого продовольчого безвізу в інтерв’ю ТСН.

Вона має намір розблокувати до саміту й питання щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. Вона створює можливість для інтеграції українських невеличких і більших авіакомпаній у ринок внутрішніх авіаперевезень всередині ЄС. Європейські компанії зможуть розгортати свої потужності на внутрішні авіаперевезення в Україні. Це означатиме підвищення конкурентності, прозорості ринку, зменшення ціни перельотів.

Окремо віце-прем'єр готуватиме діалог з ЄС в сфері юстиції, свободи і безпеки. Вона вважає, що «Україна дуже багато робить в напрямі боротьби з кібербезпекою, боротьбі з пропагандою, інформаційними атаками».

Стефанішина наполягатиме, щоб саміт «Східного партнерства» відбувся не у відеоформаті, хоч друга хвиля коронавірусу може завадити цьому. За умови повторного спалаху Київ буде домовлятися про перенесення зустрічі, але поки що він «непохитний в тому, що саміт відбудеться у жовтні».

У грудні 2019 року Рада ухвалила закон про реформу ринкового нагляду, який наближує «промисловий безвіз».