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Ракурс
В Киеве произошло несколько ДТП

Избиение пострадавшего и перевернутые автомобили: в Киеве произошли несколько резонансных ДТП (ВИДЕО)

23 июн 2020, 16:14
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В Киеве сегодня произошло несколько резонансных ДТП.

Так, правоохранители получили ориентировку на водителя, который избил пострадавшего в ДТП. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда. Об этом сообщает фейсбук-общности dpt.kiev.ua.

Отмечается, что водитель, который находился в нетрезвом состоянии, во время движения автомобиля зацепил пострадавшего на тротуаре, а затем ударил его в лицо. После чего заправил автомобиль на АЗС, купил там бутылку пива, выпил его и уехал.

Инцидент попал на видео. На предложение его автора подождать прибытия полиции, водитель отреагировал негативно, он утверждает, что, наоборот, сам является пострадавшей стороной — якобы его автомобиль побил другой участник инцидента.

Также произошло несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей.

В частности, на ул. Юрия Ильенко автомобиль въехал в забор и перевернулся. Водитель транспортного средства жив, он не пострадал. На видео попал момент, на котором группа людей пыталась перевернуть это авто на колеса, что им в конце концов удалось.

Отмечается, что это ДТП чудом обошлось без пострадавших.

Также в Вышгородском районе Киевской области перевернулся грузовой автомобиль «Камаз». Инцидент произошел между селами Лютеж и Старые Петровцы. Груз в результате разбросало по дороге, проезд автомобилей затруднен.

Опрокидывание #КАМАЗ в Киевской области. Вышгородский район. Между с. Лютеж и с. Старые Петровцы весь груз разбросало по дороге. Проезд затруднён



Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

Напомним, вчера в Киеве на Крещатике произошло масштабное ДТП.

Источник: Ракурс


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