У Києві відбулося кілька ДТП

https://racurs.ua/ua/n140163-pobyttya-postrajdalogo-ta-perekynuti-avtomobili-u-kyievi-stalosya-kilka-rezonansnyh-dtp-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні сталося кілька резонансних ДТП.

Так, правоохоронці отримали орієнтування на водія, який побив постраждалого у ДТП. Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда. Про це повідомляє фейсбук-спільноста dpt.kiev.ua.

Зазначається, що водій, який перебував у нетверезому стані, під час руху автомобілем зачепив постраждалого на тротуарі, а згодом вдарив його в обличчя. Після чого заправив автомобіль на АЗС, придбав там пляшку пива, випив його та поїхав.

Інцидент потрапив на відео. На пропозицію його автора зачекати на прибуття поліції, водій відреагував негативно, він стверджує, що, навпаки, сам є постраждалою стороною — нібито його автомобіль побив інший учасник інциденту.

Зокрема, на вул. Юрія Іллєнка автомобіль в’їхав у паркан та перекинувся. Водій транспортного засобу живий, він не постраждав. На відео потрапив момент, на якому група людей намагалася перекинути це авто на колеса, що їм зрештою вдалося.

Зазначається, що це ДТП дивом обійшлося без постраждалих.

Також у Вишгородському районі Київської області перекинувся вантажний автомобіль «Камаз». Інцидент стався між селами Лютеж та Старі Петрівці. Вантаж в результаті розкидало по дорозі, проїзд автомобілів ускладнено.

Нагадаємо, вчора в Києві на Хрещатику сталася масштабна ДТП.