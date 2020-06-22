ДТП у Києві на Хрещатику спровокувала масштабний затор. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n140078-masshtabna-dtp-na-hreschatyku-sprovokuvala-zator-u-centri-kyieva-foto.html

Ракурс

У Києві на Хрещатику сьогодні вранці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі одразу чотирьох автомобілів.

Аварія сталася поблизу ЦУМу прямо на світлофорі, повідомляє в Instagram dtp.kiev.ua.

У результаті ДТП проїзд автомобілів від Майдану Незалежності до Бессарабської площі практично перекрито. На дорозі утворився затор.

Поліцейські займаються оформленням аварії. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Крім того, автомобілістам доводиться простоювати у масштабних заторах на прилеглих та інших центральних вулицях столиці. Також ускладнено рух через мости.

Як раніше писав «Ракурс», на Житомирській трасі в Києві позашляховик Lexus на великій швидкості врізався у причіп вантажного автомобіля. У результаті зіткнення Lexus загорівся, водій позашляховика згорів заживо.