ДТП на Вінничині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода із постраждалими сталася у Вінницькій області.

У селі Слобідка Калинівського району 15 червня місцева жителька, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 21103, збила чотирьох дітей. Один із травмованих хлопчиків в стані травматичної коми перебуває у реанімації. Про це 16 червня повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

ДТП сталась близько 21.50 на вулиці Руданського. Поліцейські попередньо встановили, що 32-річна жінка заїжджала у свій двір та збила чотирьох дітей, які грались біля сусідського подвір’я. Постраждали діти віком чотирьох, шести, семи та восьми років, їх із травмами різного ступеню важкості госпіталізовано у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. У травматичній лікарні в реанімації перебуває найстарший з травмованих хлопчиків.

Виявилося, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп’яніння. «Драгер» зафіксовав 1.07 проміле алкоголю, що в п’ять разів перевищує допустиму норму. Правопорушницю вже затримали.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 червня в Хмельницькому по вулиці Кам’янецькій зіткнулись два вантажних автобуси «Мерседес Спрінтер» під керуванням водіїв віком 35 та 48 років. Внаслідок ДТП обидва водії та 60-річна пасажирка одного з автобусів загинули на місці пригоди.