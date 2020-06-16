ДТП на Винничине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Винницкой области.

В селе Слободка Калиновского района 15 июня местная жительница, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21103, сбила четырех детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы находится в реанимации. Об этом 16 июня сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

ДТП произошло около 21.50 на улице Руданского. Полицейские предварительно установили, что 32-летняя женщина заезжала в свой двор и сбила четырех детей, которые играли возле соседского двора. Пострадали дети в возрасте четырех, шести, семи и восьми лет, их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. В травматической больнице в реанимации находится самый старший из травмированных мальчиков.

Оказалось, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. «Драгер» зафиксировал 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Правонарушительницу задержали.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 июня в Хмельницком на улице Каменецкой столкнулись два грузовых автобуса «Мерседес Спринтер» под управлением водителей в возрасте 35 и 48 лет. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажир одного из автобусов погибли на месте происшествия.