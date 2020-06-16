Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
У Венедиктовой объявили подозрение так называемому экс-министру обороны ДНР. Фото: Укринформ

У Венедиктовой объявили подозрение Гиркину: его обвиняют в пытках и расстрелах украинцев

16 июн 2020, 13:21
999

Офис генпрокурора объявил подозрению гражданину России Игорю Гиркину, который был так называемым министром обороны ДНР. Его подозревают в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Подозреваемый объявлен в розыск, суд постановил задержать подозреваемого и доставить для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что Гиркин с 17 по 19 апреля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, осуществлял организацию поиска и похищения на неподконтрольной территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

Этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории города Славянск, где подвергали пыткам, избивали, наносили ножевые ранения и применяли другие насильственные действия для причинения физических и нравственных страданий.

По приказу подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно убили, по меньшей мере, трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как ранее писал «Ракурс», Служба безопасности Украины объявила подозрение юристу, которая работала в так называемом верховном суде ДНР и отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров