У Венедиктовой объявили подозрение так называемому экс-министру обороны ДНР. Фото: Укринформ

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Ракурс

Офис генпрокурора объявил подозрению гражданину России Игорю Гиркину, который был так называемым министром обороны ДНР. Его подозревают в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Подозреваемый объявлен в розыск, суд постановил задержать подозреваемого и доставить для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что Гиркин с 17 по 19 апреля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, осуществлял организацию поиска и похищения на неподконтрольной территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

Этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории города Славянск, где подвергали пыткам, избивали, наносили ножевые ранения и применяли другие насильственные действия для причинения физических и нравственных страданий.

По приказу подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно убили, по меньшей мере, трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как ранее писал «Ракурс», Служба безопасности Украины объявила подозрение юристу, которая работала в так называемом верховном суде ДНР и отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.