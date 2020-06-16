У Венедіктової оголосили підозру так званому екс-міністру оборони ДНР. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139794-u-venediktovoyi-ogolosyly-pidozru-tak-zvanomu-eks-ministru-oborony-dnr.html

Ракурс

Офіс генпрокурора оголосив підозру громадянину Росії Ігорю Гіркіну, колишньому так званому міністру оборони ДНР. Його підозрюють у порушенні законів і звичаїв ведення війни.

Підозрюваного оголошено у розшук, суд постановив затримати Гіркіна і доставити для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді арешту, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що Гіркін із 17 по 19 квітня 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб із підлеглими йому бойовиками, здійснював організацію пошуку і викрадення на непідконтрольній території Донецької області патріотично налаштованих громадян України.

Цих громадян проти їхньої волі переміщали до спеціально об лаштованого приміщення на території міста Слов’янськ, де піддавали тортурам, били, наносили ножові поранення та застосовували інші насильницькі дії для заподіяння фізичних і моральних страждань.

За наказом підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисно вбили, щонайменше, трьох осіб, яких незаконно утримували та катували.

Як раніше писав «Ракурс», Служба безпеки України оголосила підозру юристу, яка працювала у так званому верховному суді ДНР і відповідала за виконання вироків українським полоненим.