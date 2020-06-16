Верховна Рада погодила процедуру визнання осіб без громадянства

https://racurs.ua/ua/n139793-parlament-pidtrymav-zakonoproekt-pro-osib-bez-gromadyanstva.html

Ракурс

Верховна Рада під час ранкового пленарного засідання 16 червня підтримала у другому читанні законопроект № 2335, який створює процедуру визнання осіб без громадянства.

Сьогодні за відповідний документ проголосував 331 парламентар.

Проект закону розроблено для того, щоб законодавчо врегулювати процес визнання осіб без громадянства, оскільки 11 січня 2013 року Україна приєдналася до Конвенції про статус апатридів та Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства.

В подальшому це надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України — посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад два роки — отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання, — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект передбачає право осіб без громадянства на безоплатну вторинну правову допомогу та звільняє їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень щодо громадянства.

Також нагадаємо, що ще у жовтні «Ракурс» повідомляв, що в уряді працюють над законопроектом про подвійне громадянство в Україні.