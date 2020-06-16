Верховная Рада согласовала процедуру признания лиц без гражданства

https://racurs.ua/n139793-parlament-podderjal-zakonoproekt-o-licah-bez-grajdanstva.html

Ракурс

Верховная Рада на утреннем пленарном заседании 16 июня поддержала во втором чтении законопроект № 2335, который предусматривает создание процедуры признания лиц без гражданства.

Сегодня за соответствующий документ проголосовал 331 парламентарий.

Проект закона разработан для того, чтобы законодательно урегулировать процесс признания лиц без гражданства, поскольку еще 11 января 2013 года Украина присоединилась к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства.

В дальнейшем это позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины — вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, а при проживании на территории Украины в указанном статусе свыше двух лет — получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает право лиц без гражданства на бесплатную вторичную правовую помощь и освобождает их от уплаты судебного сбора и авансового взноса при исполнении судебных решений о гражданстве.

Также напомним, еще в октябре прошлого года «Ракурс» сообщал, что в правительстве работают над законопроектом о двойном гражданстве в Украине.