Вместо директора "1+1" — экс-судья: что известно о новом «слуге» в Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n139792-vmesto-direktora-1-1-eks-sudya-chto-izvestno-o-novom-sluge-v-rade.html

Ракурс

В Верховной Раде Украины — новый нардеп. Сегодня в парламенте принес присягу Денис Маслов. Он занял место нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко.

37-летний Маслов — бывший судья и юрист из Днепра. Он был № 138 в списке «Слуги народа». До избрания в Раду работал управляющим партнером адвокатского объединения «Лоуатек», директором ООО «Авина Трейд», основателем юридической фирмы «Форца».

Новый нардеп от СН — член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

Ранее Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска.

Напомним, что экс-гендиректор телеканала «1+1» Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам «Слуги народа» под № 9, а в начале июня был избран министром культуры.