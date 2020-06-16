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Вместо директора "1+1" — экс-судья: что известно о новом «слуге» в Раде, скриншот видео

Вместо директора «1+1» — экс-судья: что известно о новом «слуге» в Раде

16 июн 2020, 13:13
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В Верховной Раде Украины — новый нардеп. Сегодня в парламенте принес присягу Денис Маслов. Он занял место нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко.

37-летний Маслов — бывший судья и юрист из Днепра. Он был № 138 в списке «Слуги народа». До избрания в Раду работал управляющим партнером адвокатского объединения «Лоуатек», директором ООО «Авина Трейд», основателем юридической фирмы «Форца».

Новый нардеп от СН — член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

Ранее Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска.

Напомним, что экс-гендиректор телеканала «1+1» Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам «Слуги народа» под № 9, а в начале июня был избран министром культуры.

Источник: Ракурс


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