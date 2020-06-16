Замість директора «1+1» — екс-суддя: що відомо про нового «слугу» у Раді, скріншот відео

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У Верховній Раді України — нове обличчя. Сьогодні в парламенті склав присягу Денис Маслов. Він посів місце нардепа від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.

37-річний Маслов — колишній суддя і юрист із Дніпра. Він був № 138 у списку «Слуги народу». До обрання у Раду працював керуючим партнером адвокатського об'єднання «ЛОУАТЕК», директором ТОВ «Авін Трейд», засновником юридичної фірми «Форца».

Новий нардеп від СН — член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України, делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області, член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Раніше Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська.

Нагадаємо, що екс-гендиректор телеканалу «1+1» Ткаченко пройшов до Верховної Ради по списках «Слуги народу» під № 9, а на початку червня його обрали міністром культури.