ДТП в Киеве на Крещатике спровоцировало масштабную пробку. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n140078-masshtabnoe-dtp-na-kreschatike-sprovocirovalo-probku-v-centre-kieva-foto.html

Ракурс

В Киеве на Крещатике сегодня утром произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу четыре автомобиля.

Авария произошла вблизи ЦУМа прямо на светофоре, сообщает в Instagram dtp.kiev.ua.

В результате ДТП проезд автомобилей от Майдана Независимости до Бессарабской площади практически перекрыт. На дороге образовалась пробка.

Полицейские занимаются оформлением аварии. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Кроме того, автомобилистам приходится простаивать в масштабных пробках на прилегающих или других центральных улицах столицы. Также затруднено движение по мостам через Днепр.

Как ранее писал «Ракурс», на Житомирской трассе в Киеве внедорожник Lexus на большой скорости врезался в прицеп грузового автомобиля. В результате столкновения Lexus загорелся, водитель внедорожника сгорел заживо.