Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140162-pogoda-v-ukrayini-na-24-chervnya-gidrometcentr-obicyaie-sylni-zlyvy-grad-ta-shkvaly-karta.html

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Погода в Україні 24 червня очікується складна — з грозами, градом, шквалами та сильними зливами.

Завтра синоптики прогнозують град та шквали 15−20 м/с, а в західних областях — сильні дощі. У східних регіонах утримається хороша погода. Попри негоду температура повітря у четвер буде високою — вночі прогнозують від 15° до 20° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−30° вище нуля. Вітер північно-східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомляє український Гідрометцентр.

Погодні умови в Києві завтра прогнозуються з дощем та грозами. Вночі повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля. У Харкові синоптики обіцяють температуру повітря 15−17° тепла, а вдень — 26−26°. Завтра в обласному центрі прогнозують хмарність з проясненнями.

Гідрометцентр прогнозує, що погода в Одесі завтра буде дощова, очікуються грози. Температура повітря вночі очікується 18−20° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

У Львові мешканцям обласного центру знадобляться парасольки, бо обіцяють дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм. Погода в Карпатах 24 червня буде складною, а температурні показники будуть наступними: вночі температура повітря 18−20° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, влада Буковини заявила, що через зливи рівень води в річці Прут в районі міста Чернівці може зрости на 6 м. Це може загрожувати підтопленнями.