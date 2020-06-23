Володимир Зеленський. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140161-zelenskyy-ocholyv-nacradu-reform-i-zatverdyv-yiyi-novyy-sklad.html

Ракурс

Національна рада реформ отримала новий склад. Президент України Володимир Зеленський видав указ про затвердження членів Національної ради реформ та призначив себе її головою.

Список членів Нацради реформ опубліковано на сайті Офісу президента.

Членами Нацради реформ, які будуть брати участь у розгляді усіх питань стали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Також до цієї групи членів за погодженням входять спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі та його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник «Європейської Бізнес Асоціації» (ЄБА) Ганна Дерев’янко, представник громадської спілки «Союз українських підприємців» В’ячеслав Климов і представник громадської спілки «Cео Клуб» Лана Сінічкіна.

До складу також включені члени, яких запрошуватимуть для розгляду деяких питань. Серед них міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр юстиції Денис Малюська та інші міністри і голови комітетів.

Як раніше писав «Ракурс», колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі очолив Виконавчий комітет Нацради реформ.