Владимир Зеленский. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140161-zelenskiy-vozglavil-nacsovet-reform-i-utverdil-ego-novyy-sostav.html

Ракурс

Национальный совет реформ получил новый состав. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об утверждении членов Нацсовета реформ и назначил себя председателем.

Список членов Нацсовета реформ опубликован на сайте Офиса президента.

Членами Нацсовета реформ, которые будут принимать участие в рассмотрении всех вопросов стали премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в данную группу членов по согласованию входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель «Европейской Бизнес Ассоциации» (ЕБА) Анна Деревянко, представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов и представитель общественного союза «Cео Клуб» Лана Синичкина.

В состав также включены члены, которых будут приглашать для рассмотрения некоторых вопросов. Среди них министр внутренних дел Арсен Аваков, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська и другие министры и главы комитетов.

Как ранее писал «Ракурс», бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили возглавил Исполнительный комитет Нацсовета реформ.