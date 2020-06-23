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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Слово и Дело

Зеленский возглавил Нацсовет реформ и включил в его состав Авакова

23 июн 2020, 16:01
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Национальный совет реформ получил новый состав. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об утверждении членов Нацсовета реформ и назначил себя председателем.

Список членов Нацсовета реформ опубликован на сайте Офиса президента.

Членами Нацсовета реформ, которые будут принимать участие в рассмотрении всех вопросов стали премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в данную группу членов по согласованию входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель «Европейской Бизнес Ассоциации» (ЕБА) Анна Деревянко, представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов и представитель общественного союза «Cео Клуб» Лана Синичкина.

В состав также включены члены, которых будут приглашать для рассмотрения некоторых вопросов. Среди них министр внутренних дел Арсен Аваков, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська и другие министры и главы комитетов.

Новый состав Национального совета реформ. Фото: Офис президента



Новый состав Национального совета реформ. Фото: Офис президента

Как ранее писал «Ракурс», бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили возглавил Исполнительный комитет Нацсовета реформ.

Источник: Ракурс


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