Новости Мексики. Фото: Freepik

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Ракурс

В Мексике коронавирус обнаружили у новорожденных тройняшек. Тесты на COVID-19 им сделали сразу после рождения — результаты оказались положительными у всех детей. Это впервые за весь период пандемии коронавирус диагностировали сразу у трех новорожденных.

Врачи называют это «беспрецедентным случаем», они намерены выяснить, каким образом заразились дети. По предварительной информации, инфицирование могло произойти через плаценту матери во время беременности. При этом у женщины никаких симптомов коронавируса не было. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Дети родились 17 июня в штате Сан-Луис-Потоси. Состояние двух из них удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно. У одного из детей есть проблемы с дыханием.

Пока это единственный зарегистрированный случай заражения нескольких новорожденных коронавирусом. Медики планируют изучить процесс передачи болезни.

Родителям сделали тесты на коронавирус, их результаты пока что неизвестны. Всю семью изолировали. На изоляцию отправили и весь медицинский персонал, который контактировал с роженицей.

Напомним, ранее 111-летняя чилийка Хуана Суньига без особых проблем излечилась от коронавируса и стала самым старым человеком в Чили, который победил COVID-19.