111-летняя чилийка без проблем излечилась от коронавируса. Фото: Зеркало недели

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Ракурс

Коронавирус в мире ежедневно уносит множество жизней. И хотя медики утверждают, что люди, которым более 65 лет, находятся в зоне риска, случаются исключения из правил. 111-летняя чилийка Хуана Суньига без особых проблем излечилась от коронавируса и стала самым старым человеком в Чили, который победил COVID-19.

Суньига проживает в одном из домов престарелых в Сантьяго и заразилась коронавирусом вместе с 25 другими жильцами этого заведении, сообщает Daily Mail.

Когда старушка заразилась коронавирусом, она уже страдала от острого респираторного заболевания. Однако сотрудники дома престарелых утверждают, что у пенсионерки практически не было приступов лихорадки и не проявлялось никаких симптомов коронавируса.

Женщина была помещена в изолятор на 28 дней. Суньига полностью выздоровела от вируса 10 мая.

Старушка живет в доме престарелых с 2014 года. В заведение она попала после смерти ее сестры, с которой она жила. Суньига никогда не была замужем и не имеет детей.

Как ранее писал «Ракурс», в Турции 107-летняя старушка победила коронавирус. Бабушке понадобилась всего неделя, чтобы излечиться от смертельного недуга.