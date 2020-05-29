111-річна чилійка без проблем вилікувалася від коронавірусу. Фото: Дзеркало тижня

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Ракурс

Коронавірус у світі щодня забирає безліч життів. І хоча медики стверджують, що літні люди перебувають в зоні ризику, трапляються винятки з правил. 111-річна чилійка Хуана Суніга без особливих проблем вилікувалася від коронавірусу і стала найстарішою людиною у Чилі, яка перемогла COVID-19.

Суніга проживає в одному з будинків для літніх людей у ​​Сантьяго і заразилася коронавірусом разом із 25 іншими мешканцями цього закладу, повідомляє Daily Mail.

Коли старенька заразилася коронавірусом, вона вже страждала від гострого респіраторного захворювання. Однак співробітники будинку для літніх людей стверджують, що у пенсіонерки практично не було нападів лихоманки і не було ніяких симптомів коронавірусу.

Жінка пробула в ізоляторі 28 днів. Суніга повністю одужала від вірусу 10 травня.

Старенька живе у будинку для літніх людей із 2014 року. У заклад вона потрапила після смерті сестри, з якою вона жила. Суніга ніколи не була заміжня і не має дітей.

Як раніше писав «Ракурс», у Туреччині 107-річна бабуся перемогла коронавірус. Старенькій знадобився всього тиждень, щоб вилікуватися від смертельної недуги.