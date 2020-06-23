Новини Мексики. Фото: Freepik

https://racurs.ua/ua/n140160-hvori-na-covid-19-triynyata-narodylysya-v-meksyci-likari-nazvaly-cey-vypadok-bezprecedentnym.html

Ракурс

У Мексиці коронавірус виявили у новонароджених трійнят. Тести на COVID-19 їм зробили одразу після народження — результати виявилися позитивними у всіх дітей. Це вперше за весь період пандемії коронавірус діагностували відразу у трьох новонароджених.

Лікарі називають це «безпрецедентним випадком», вони хочуть з’ясувати, як саме заразилися діти. За попередньою інформацією, інфікування могло відбутися через плаценту матері під час вагітності. Водночас у жінки ніяких симптомів коронавірусу не було. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеві органи охорони здоров’я.

Діти народилися 17 червня в штаті Сан-Луїс-Потосі. Стан двох із них задовільний, захворювання протікає безсимптомно. У одного з дітей є проблеми з диханням.

Наразі це єдиний зареєстрований випадок зараження декількох новонароджених коронавірусоі. Медики планують вивчити процес передачі хвороби.

Батькам зробили тести на коронавірус, їх результати наразі невідомі. Всю сім’ю ізолювали. На ізоляцію відправили і весь медичний персонал, який контактував із породіллею.

Нагадаємо, раніше 111-річна чилійка Хуана Суніга без особливих проблем вилікувалася від коронавірусу і стала найстарішою людиною в Чилі, яка перемогла COVID-19.