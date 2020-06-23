Дело экс-нардепа Левуса отправили в суд, фото — ФБ А.Левуса

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Дело против экс-нардепа Антикоррупционная прокуратура отправила в суд. Речь идет о незаконном получении компенсации депутатом восьмого созыва.

САП ранее сообщила о подозрении Андрею Левусу, который попал в Раду от «Народного фронта». Его подозревают в получении 544 тыс. грн незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве. САП считает, что Левус получил деньги из госбюджета за аренду номера в гостинице «Киев» и объяснил это тем, что не имеет собственного столичного жилья.

НАБУ и САП завершили расследование производства и открыли для Левуса и его защитника доступ к материалам расследования.

Согласно версии следствия, Левус имел квартиру в Киеве и его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Ранее суд избрал для бывшего нардепа меру пресечения в виде 546,5 тыс. грн залога, но впоследствии отпустил Левуса на поруки бывшего коллеги из Рады и еще двух человек.

В аналогичном деле экс-нардеп из БПП Александр Черненко признал себя виновным и возместил ущерб государству (582 тыс. грн).