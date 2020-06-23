Справу екс-нардепа Левуса відправили в суд, фото — ФБ А.Левуса

https://racurs.ua/ua/n140159-pivmilyona-kompensaciyi-za-feykovu-orendu-jytla-spravu-eks-nardepa-levusa-vidpravyly-v-sud.html

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Справу проти екс-нардепа Антикорупційна прокуратура відправило до суду. Йдеться про незаконне отримання компенсації депутатом восьмого скликання.

САП раніше повідомила про підозру Андрію Левусу, який потрапив у Раду від «Народного фронту». Його підозрюють в одержанні 544 тис. грн незаконної компенсації за винайм житла в Києві. САП вважає, що Левус отримав гроші з держбюджету за оренду номеру в готелі «Київ» і пояснив це тим, що не має власного столичного житла.

НАБУ і САП завершили розслідування провадження і відкрили для Левуса та його захисника доступ до матеріалів розслідування.

Згідно з версією слідства, Левус мав квартиру у Києві і його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Раніше суд обрав для колишнього нардепа запобіжний захід у виді 546,5 тис. грн застави, але згодом відпустив Левуса на поруки колишнього колеги з Ради і ще двох осіб.

В аналогічній справі екс-нардеп з БПП Олександр Черненко визнав себе винним і відшкодував збитки державі (582 тис. грн).