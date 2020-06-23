Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов. Фото: agropolit.com

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня подписал закон № 643-IX «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов».

Этот закон позволит создать в Украине новую систему сбора обоснованных данных о лесном фонде. Это в будущем позволит планировать и вести лесное хозяйство, проводить мониторинг лесов. Также предусматривается ведение государственного лесного кадастра. Об этом 23 июня сообщает Офис президента.

Новый закон предусматривает, что Кабмин утверждает порядок проведения национальной инвентаризации лесов. Средства на это будут выделять из госбюджета или других источников, которые не запрещены законом. Лица, которые осуществляют инвентаризацию лесов, будут иметь право находиться на земельных участках лесного фонда Украины. Собранные сведения будут вноситься в государственный земельный кадастр.

У Зеленского подчеркнули, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 2 июня Верховная Рада 322 голосами нардепов приняла закон № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Предварительно парламент поддержал этот закон 5 февраля.