Зеленський підписав закон про інвентаризацію лісів. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n140158-zakon-pro-inventaryzaciu-lisiv-pogodyv-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 23 червня підписав закон № 643-ІХ «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів».

Цей закон дозволить створити в Україні нову систему збору обґрунтованих даних про лісовий фонд. Це в майбутньому дозволить планувати та вести лісове господарство, проводити моніторинг лісів. Також передбачається ведення державного лісового кадастру. Про це 23 червня повідомляє Офіс президента.

Новий закон передбачає, що Кабмін затверджує порядок проведення національної інвентаризації лісів. Кошти на це виділятимуть із держбюджету або з інших джерел, які не заборонені законом. Особи, які здійснюють інвентаризацію лісів, матимуть право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України. Зібрані відомості вноситимуться до державного земельного кадастру.

У Зеленського наголосили, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, 2 червня Верховна Рада голосами 322 нардепів ухвалила закон № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів». Попередньо парламент підтримав цей закон 5 лютого.