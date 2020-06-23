Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 24 июня ожидается сложная — с грозами, градом, шквалами и сильными ливнями.

Завтра синоптики прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с, а в западных областях — сильные дожди. В восточных регионах сохранится хорошая погода. Несмотря на непогоду температура воздуха в четверг будет высокой — ночью прогнозируют от 15° до 20° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−30° выше нуля. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.

Погодные условия в Киеве завтра прогнозируются с дождем и грозами. Ночью воздух прогреется до 17−19° тепла, а днем — 25−27° выше нуля. В Харькове синоптики обещают температуру воздуха 15−17° тепла, а днем — 26−26°. Завтра в областном центре прогнозируют облачность с прояснениями.

Гидрометцентр прогнозирует, что погода в Одессе завтра будет дождливая, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Во Львове жителям областного центра понадобятся зонтики, потому что обещают дожди. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, а днем 22−24° тепла по Цельсию. Погода в Карпатах 24 июня будет сложной, а температурные показатели будут следующими: ночью температура воздуха 18−20° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, власти Буковины заявили, что из-за ливней уровень воды в реке Прут в районе города Черновцы может вырасти на 6 м. Это чревато подтоплениями.