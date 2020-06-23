Новини Харкова. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140166-u-harkovi-vid-hvorogo-na-koronavirus-vtekly-vsi-likari-v-reanimaciyi-dyspanseru-zalyshylasya.html

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У Харкові вже декілька днів протестують біля Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту. Напередодні туди перевели хворого на коронавірус чоловіка — після цього лікарі почали масово звільнятися з медустанови.

Хворий — 73-річний чоловік, його стан оцінюється як важкий. Водночас у реанімації диспансеру, де розмістили інфікованого, не залишилося лікарів. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

У реанімації не залишилося навіть штатного анестезіолога — саме цей лікар потрібен для інфузійної терапії, яку призначають хворим на коронавірус. У реанімації диспансеру зараз чергує анестезіолог з іншої лікарні. За її словами, у відділені лікарні «нікого не залишилося, всі розбіглися». Лікар додала, що чергуватиме доти, доки не знайдуть доктора в штат.

Також в реанімації залишилася старша медсестра, у якої навіть немає напарніці. Вона зазначила, що не знає, що буде робити, якщо другу медсестру так і не знайдуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікувати заражених COVID-19 пацієнтів погодилися 16 медпрацівників диспансеру. Весь інший колектив звільнився. Зараз в закладі не вистачає кваліфікованих працівників — потрібно щонайменше п’ятеро анестезіологів, п’ятеро терапевтів, 20−25 осіб середнього і молодшого персоналу.