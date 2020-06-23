Негода в Україні. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n140167-pavodky-na-prykarpatti-rozmyly-dorogy-ta-zruynuvaly-mosty-ruh-transportu-paralizovano-foto-video.html

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Паводок в Івано-Франківській області продовжує руйнувати інфраструктуру.

Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною — поблизу села Криворівня, Верховинського району вийшла з берегів річка Чорний Черемош. Тут можуть проїхати лише легкові авто. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Заблокований рух цією дорогою і біля сіл Татарів та Микуличин: між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок. Крім того, паводок підмив міст у селі Підгайчики, Коломийського району. Також внаслідок негоди зруйнована та заблокована дорога на Буковель.

Крім того, 23 червня підтоплені 73 населені пункти, а в 11 районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано шість дерев’яних мостів і частково розмито дороги.

За інформацією поліції, постраждала низка районів: Верховинський, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський, Косівський, Богородчанський, Тлумацький, Снятинський, Надвірнянський, Городенківський район та Яремчанська міська рада.

Синоптики зазначають, що пік негоди очікується на 24 червня. Впродовж найближчих трьох днів прогнозується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Нагадаємо, влада Буковини заявила, що через зливи рівень води у річці Прут у районі міста Чернівці може зрости на 6 м. Це може загрожувати підтопленнями.