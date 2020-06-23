У Барселоні оперний театр виступив перед кімнатними рослинами. Фото: REUTERS/Nacho Doce

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У Барселоні (Італія) відбувся незвичайний концерт. Оперний театр «Лісео» дав свій перший після трьох місяців карантину концерт, але замість звичних глядачів музиканти грали для кімнатних рослин.

Струнний квартет «Лісео» зіграв мініатюру «Хризантеми» Джаккомо Пуччіні для 2 тис. 292 рослин. Горщики розмістили по всьому залу на сидіннях для глядачів. Про це пише Reuters.

Люди по всьому світу спостерігали за тим, що відбувається, онлайн. Рослини після концерту подарували медикам міської лікарні Барселони.

Автором ідеї став художник-концептуаліст Еуxеніо Ампудія. За допомогою такого концерту він хотів показати рівність живих істот.

Музиканти грали для різних квітів, пальм і фікусів. Також в театрі зазначили, що це шоу мало підтвердити цінність мистецтва, музики і природи.

Нагадаємо, раніше група Queen на своєму YouTube-каналі запустила трансляцію концерту пам’яті Фредді Мерк’юрі. Спеціальний показ концерту відбувся на підтримку «Фонду солідарного реагування на COVID-19» для Всесвітньої організації охорони здоров’я. Так музиканти хотіли зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом.