300 угод з Росією переглянуть у Києві, але візи з РФ не запровадять, фото — Сегодня

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Ракурс

Україна проведе ревізію приблизно 300 існуючих чинних угод із Росією і готова розірвати ті документи, які не мають істотного значення для гуманітарної сфери. Наразі Київ не має наміру запроваджувати візовий режим з агресивним північним сусідом, оскільки при перетині кордону в росіян вже збирають біометричні дані.

Під час військового конфлікту на Донбасі Україна призупинила або розірвала цілу низку договорів з Росією. Із 453 двосторонніх угод залишається чинними приблизно 300 документів, повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Дипломат пояснив, що Київ не йде на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити громадянам.

Якщо скасувати відразу всі угоди, ми опинимося у патовій ситуації, коли не матимемо механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ, — розповів Боднар і навів приклад Грузії, яка після війни з РФ шукала посередників, коли йшлося про захист інтересів громадян у Росії.

Наразі чинними є функціональні договори з РФ, але Боднар пообіцяв поступово переглядати їх, щоб «оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України».

Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Заступник міністра вважає, що росіяни мали б платити Києву за базування ЧФ приблизно 100 млн дол. на рік.

Питання запровадження візового режиму з РФ поки не розглядається у порядку денному відносин з Москвою. Але до візового режиму Київ обіцяє перейти, якщо РФ визнають джерелом постачання нелегальних мігрантів.

Щоб не змушувати тисячі українців стояти в чергах за візами до російського консульства, такий суворий режим перетину українського кордону для росіян поки не запроваджуватимуть.

Оскільки існують родинні контакти, є сім’ї, розділені між двома країнами, то гуманітарний аспект є визначальним, — заявив Боднар і додав, що при перетині кордону України з громадян РФ збираються біометричні дані.

«Ракурс» повідомляв, що Державна прикордонна служба України пропонує Кабміну виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проекту «Стіна» на кордоні з Росією.