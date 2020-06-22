Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото: eurointegration.com.ua

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Президент Хорватії Зоран Міланович поповнив список глав держав, які з різних причин відмовилися приїхати в Москву 24 червня на парад Перемоги.

У посольстві Хорватії пояснили відмову Мілановича прибути в Росію тим, що зламався президентський літак. Про це 22 червня повідомляє РІА «Новини» із посиланням на дипломатичне відомство.

Сьогодні вже офіційна інформація, що президент не приїде. У нього зламався літак, — зазначили в посольстві.

Як відомо, раніше від приїзду в Москву відмовилися президенти Туркменії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії. Перші двоє це пояснили коронавірусом, а третій — карантинними заходами через пандемію. Так, президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов заявив, що 29 червня йому виповниться 63 роки і ця важлива подія в його країні відзначається в колі рідних і близьких. Але після поїздки в Москву йому довелося б дотримуватися карантину. Раніше ЗМІ повідомляли, що Бердимухамедов та його уряд досі ігнорували запобіжні заходи, пов’язані з COVID-19.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан та президент Франції Еммануель Макрон.

Президент України Володимир Зеленський в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail заявив, що його не запрошували на парад до російської столиці.

Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було, — заявив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще раніше не захотів приїжджати до Москви на парад Перемоги, який повинен був пройти на Красній площі на честь 9 травня.